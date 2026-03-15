6 συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών στη Μεσσηνία

Εξι συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της Μεσσηνίας.

Το πρωί της Τετάρτης στην Καστάνια της Δυτικής Μάνης συνελήφθη 41χρονος από αστυνομικούς του Α. Τ. Δυτικής Μάνης γιατί κατείχε 5,5 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Προχθές το πρωί στη Φαλάνθη του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, ένας 62χρονος γιατί σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν 3 γραμμάρια χασίς και επτά τσιγαριλίκια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Το ίδιο πρωινό στο Χαρακοπιό ένας 62χρονος συνελήφθη με 0,5 γραμμάρια χασίς από τους ίδιους αστυνομικούς, με την ποσότητα ναρκωτικών να κατάσχεται.

Οι δύο επόμενες συλλήψεις έγιναν προχθές στην Καλαμάτα και αφορούν δύο 20χρονους που βρέθηκαν να έχουν από κοινού ένα τσιγαριλίκι το οποίο κατασχέθηκε, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Τέλος, την Πέμπτη το απόγευμα στην Ελαία του Δήμου Τριφυλίας αστυνομικοί της Β’ Ο.Π.ΔΙ. Μεσσηνίας συνέλαβαν μια 30χρονη Γερμανίδα, που είχε 3,1 γραμμάρια χασίς, ένα τσιγαριλίκι και δύο σπρέι πιπεριού, τα οποία κατασχέθηκαν. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.