"Ορφέας": Το έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή "ταξίδεψε" με τη φωνή του Δημήτρη Μπάση (βίντεο)

Η μουσική μνήμη συναντήθηκε με τη συγκίνηση το βράδυ του Σαββάτου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, σε μια συναυλία-αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου δημιουργού Σταύρου Κουγιουμτζή, που διοργάνωσε ο Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας «Ορφεύς».

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο καταξιωμένος ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης, ο οποίος με τη γνώριμη εκφραστικότητα και τη βαθιά λαϊκή του φωνή απέδωσε με σεβασμό και ευαισθησία τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ρεπερτόριο. Το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, συμμετέχοντας συναισθηματικά σε κάθε ερμηνεία.

Στη σκηνή τον πλαισίωσε η μικτή χορωδία του Ομίλου «Ορφεύς», η οποία, σε άψογη συνεργασία με την ορχήστρα των έμπειρων καθηγητών μουσικής, συνέβαλε στη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου μουσικής εμπειρίας. Οι ενορχηστρώσεις ανέδειξαν τη διαχρονικότητα των συνθέσεων του Σταύρου Κουγιουμτζή, ενώ η χορωδιακή παρουσία πρόσθεσε όγκο και συγκινησιακή ένταση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγαπημένα κομμάτια όπως «Ένας κόμπος η χαρά μου», «Ήθελα να ’μουνα πουλί», «Δίψασα στην πόρτα σου» και «Οι ελεύθεροι και ωραίοι», τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν και να συνομιλούν με το σήμερα. Παράλληλα, οι ηθοποιοί Στέφη και Γιώλικα Πουλοπούλου διάβασαν κείμενα σχετικά με τη ζωή και το έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, αποτέλεσε έναν ουσιαστικό φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Το θερμό χειροκρότημα στο τέλος της βραδιάς επιβεβαίωσε πως το έργο του παραμένει ζωντανό, διαχρονικό και βαθιά αγαπητό στο κοινό.

Τα βίντεο είναι της Φωτεινής Σωτηροπούλου: