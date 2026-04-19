Σημαντική οικοδομική δραστηριότητα σε Δήμους Πύλου – Νέστορος και Τριφυλία

Σημαντική συμμετοχή στην οικοδομική δραστηριότητα της Μεσσηνίας καταγράφουν οι δήμοι Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας, συγκεντρώνοντας μαζί το 34,8% των συνολικών αδειών του νομού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τις 776 οικοδομικές άδειες, οι 136 αφορούν τον δήμο Πύλου – Νέστορος (17,53%) και οι 134 τον δήμο Τριφυλίας (17,27%). Η κατανομή των αδειών δείχνει ότι και στους δύο δήμους η δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε λίγες βασικές ζώνες, με τους παραθαλάσσιους και τουριστικούς οικισμούς να διατηρούν το προβάδισμα. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η οικοδομική ανάπτυξη ακολουθεί τη ζήτηση που συνδέεται με την τουριστική αξιοποίηση και την παραθεριστική κατοικία, διαμορφώνοντας ένα χωρικά άνισο μοντέλο εντός των ίδιων των δήμων.

Η εικόνα διαφοροποιείται στις νέες οικοδομές, όπου η Τριφυλία εμφανίζει ισχυρότερη δυναμική. Από τις 331 νέες άδειες στον νομό, οι 59 καταγράφονται στην Τριφυλία (17,82%), έναντι 43 στον δήμο Πύλου – Νέστορος (12,99%). Το στοιχείο αυτό δείχνει πιο έντονη επενδυτική δραστηριότητα στη δυτική Μεσσηνία σε όρους νέας δόμησης.

Στον δήμο Πύλου – Νέστορος, η δραστηριότητα κατανέμεται κυρίως στις δημοτικές ενότητες Μεθώνης (47 άδειες, 6,06%), Πύλου (31 άδειες, 3,99%) και Κορώνης (30 άδειες, 3,87%). Σε επίπεδο οικισμών, η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στη Μεθώνη με 18 άδειες (2,32%) και ακολουθούν ο Ευαγγελισμός και η Φοινίκη με 13 άδειες έκαστος (1,68%). Σημαντική παρουσία εμφανίζουν και η Πύλος με 12 άδειες (1,55%) και το Χαρακοπιό με 8 άδειες (1,03%).

Αντίστοιχα, στον δήμο Τριφυλίας, η οικοδομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως στις δημοτικές ενότητες Γαργαλιάνων (52 άδειες, 6,70%) και Κυπαρισσίας (46 άδειες, 5,93%). Οι Γαργαλιάνοι αποτελούν το βασικό πυρήνα με 36 άδειες (4,64%) και 18 νέες οικοδομές (5,44%), ενώ η Κυπαρισσία ακολουθεί με 29 άδειες (3,74%). Δυναμική εμφανίζει και το Καλό Νερό με 9 άδειες (1,16%) και 5 νέες οικοδομές (1,51%).

Περισσότερα στοιχεία στους πίνακες: