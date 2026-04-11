Χασισοκαλλιέργεια στο Χαλαζόνι: Προφυλακίστηκε ο πατέρας, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος

Διαφορετική ποινική μεταχείριση είχαν πατέρας και γιος για την υπόθεση στο Χαλαζόνι με την καλλιέργεια και διακίνηση ποσοτήτων χασίς.

Ο 49χρονος πατέρας απολογήθηκε προχθές στον ανακριτή Κυπαρισσίας και τέθηκε προσωρινά κρατούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ ο 25χρονος γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Οι δύο άνδρες, που συνελήφθησαν τη Μ. Τρίτη στα Φιλιατρά, συντηρούσαν χασισοφυτεία σε θερμοκήπια στο Χαλαζόνι του δήμου Τριφυλίας, έχοντας μάλιστα και αποξηραντήριο σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου, με σκοπό την διακίνηση των ναρκωτικών σε χρήστες της ευρύτερης περιοχής.

Κ.Ηλ.