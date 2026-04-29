35χρονη έκλεψε πορτοφόλι από όχημα στον Αντικάλαμο

Η δράστιδα βούτηξε το πορτοφόλι άνδρα που βρήκε στο αυτοκίνητό του στο χωριό του δήμου Καλαμάτας και τράπηκε σε φυγή. Το πορτοφόλι όμως δεν περιείχε χρήματα, αλλά μόνο προσωπικά έγγραφα, με την 35χρονη να το πετάει λίγο αργότερα. Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Μεσσηνίας που είχαν ενημερωθεί για την κλοπή την συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση για κλοπή, ενώ το πορτοφόλι βρέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

