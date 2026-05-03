Κυπαρισσία: Σοβαρός τραυματισμός στο πόδι 11χρονης από πατίνι

Ενα 11χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισσία!

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το 11χρονο κοριτσάκι έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισσίας σε ένα παιδικό πάρτι, όταν μια συνομήλικη της έπεσε πάνω της οδηγώντας ένα ηλεκτρικό πατίνι, χτυπώντας την σοβαρά στο πόδι.

Η 11χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όμως επειδή ο τραυματισμός της στο πόδι ήταν σοβαρός κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.

Μάλιστα τη Δευτέρα η μαθήτρια δημοτικού θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κνήμη, μιας και υπέστη κάταγμα από τη σύγκρουση με το πατίνι και την πτώση που ακολούθησε.