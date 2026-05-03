Σχέδιο τριών φάσεων για τερματισμό του πολέμου προτείνει στις ΗΠΑ το Ιράν

Σχέδιο τριών φάσεων, που ξεκινά με τον τερματισμό του πολέμου σε 30 ημέρες, περιλαμβάνει η πρόταση 14 σημείων που διαμόρφωσε το Ιράν και εξετάζουν οι ΗΠΑ.

Στραμμένα στις διεργασίες γύρω από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι τα βλέμματα παγκοσμίως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση από την Τεχεράνη, η οποία, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, περιλαμβάνει τρεις φάσεις.

Η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον -μέσω Πακιστάν- σχέδιο 14 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες, σχέδιο για το οποίο ελάχιστα είχαν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Το Ιράν παρουσίασε τη νέα πρόταση 14 σημείων στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν την Παρασκευή, με έμφαση στην άρση των αποκλεισμών και σε έναν νέο μηχανισμό διαχείρισης του στενού. Τα ιρανικά δημοσιεύματα παρουσίασαν αυτό το σχέδιο ως ένα ολοκληρωμένο ειρηνευτικό σχέδιο που θα εφαρμοστεί εντός 30 ημερών, αντί για μια απλή κατάπαυση του πυρός.

Περιλάμβανε επίσης την καταβολή αποζημιώσεων στην Τεχεράνη για τις ζημιές από τον πόλεμο, την άρση των κυρώσεων και την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να ανταλλάσσει πυρά με τη Χεζμπολάχ παρά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός από τον Τραμπ. Την Κυριακή το Ισραήλ διέταξε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν χωριά στο νότιο Λίβανο.

Τα τρία στάδια που περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο του Ιράν βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα, όπως μεταδίδει το Al Jazzera.

Το σχέδιο απαρτίζεται από τρεις φάσεις. Η πρώτη στοχεύει στη μετατροπή της κατάπαυσης του πυρός σε πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών.

Προβλέπει μια δέσμευση μη επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο και το τέλος των συγκρούσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φάση θα ανοίξει σταδιακά τα Στενά του Ορμούζ και θα άρει την πολιορκία των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη θα αναλάβει την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ναρκών.

Στη δεύτερη φάση της πρότασης, που προβλέπει την επιστροφή του Ιράν στον εμπλουτισμό, μετά το χρονικό όριο, στο 3,6%, σύμφωνα με την «αρχή μη αποθήκευσης».

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την αποχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ από επιθέσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του, με αντάλλαγμα την αποχή του Ιράν από την πραγματοποίηση πληγμάτων.

Η πρόταση απορρίπτει την αποξήλωση της πυρηνικής υποδομής ή την καταστροφή των εγκαταστάσεων του Ιράν.

Επιπλέον, η άρση των κυρώσεων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων.

Στην τρίτη φάση, η Τεχεράνη πρότεινε την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονες και τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας που να περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν καλεί τις ΗΠΑ να επιλέξουν ανάμεσα σε πόλεμο ή κακή συμφωνία

Το Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ να διαλέξουν ανάμεσα σε μια “αδύνατη” στρατιωτική επιχείρηση ή μια “κακή συμφωνία” στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μπορεί να μην δεχθεί μια νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου.

«Το περιθώριο ελιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη λήψη απόφασης είναι περιορισμένο», και ο Ντόναλντ «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε ‘μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία’», δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το όργανο των Φρουρών της Επανάστασης κάνει λόγο κυρίως για ιρανικό “τελεσίγραφο” σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό λιμανιών της χώρας, και “αλλαγή τόνου” από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μοναδικός πειρατής στον κόσμο που έχει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίσουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να δείτε τα αεροπλανοφόρα σας και τις δυνάμεις σας να καταλήγουν στον τάφο», απείλησε από την πλευρά του στο X ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην αρχιδιοικητής των Φρουρών, ο οποίος διορίστηκε τον Μάρτιο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

