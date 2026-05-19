15 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία

Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων και ηλεκτρικών πατινιών για χρήση κράνους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με συνολικά 48 παραβάσεις.

Ειδικότερα από 11 έως 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.034 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, δύο παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 8 παραβάσεις σε οδηγούς πατινιών.

Στους δρόμους της Μεσσηνίας οι έλεγχοι από την Αστυνομία έφτασαν τους 403 και δόθηκαν 12 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος και τρεις κλήσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Οι κλήσεις για μη χρήση κράνους στους άλλους νομούς έχουν ως εξής: Αργολίδα 9, Αρκαδία 6, Κορινθία 17 και Λακωνία 1.

Κ.Ηλ.