Ποιοι φεύγουν και ποιοι συνεχίζουν στην ΕΡΤ για την επόμενη σεζόν

Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για την νέα τηλεοπτική σεζόν.

Απόλυτα επιτυχημένη αξιολογούν στην ΕΡΤ το πρότζεκτ Eurovision της φετινής σεζόν κάτι που φυσικά αποτυπώθηκε σε όλα τα πρότζεκτς αρχής γενόμενης από τους δύο εθνικούς ημιτελικούς και τελικό, τις ειδικές εκπομπές και αποκορύφωμα τον Τελικό της Βιέννης.

Όλες οι εκπομπές και οι ειδικές μεταδόσεις σημείωσαν υψηλότατα ποσοστά τηλεθέασης ενώ σύμφωνα με πληροφορίες απέφεραν και μεγάλα διαφημιστικά έσοδα στα ταμεία του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Το ίδιο μοντέλο με μικρές παραλλαγές θα ακολουθηθεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πλέον όλα βλέμματα των διοικούντων στρέφονται στην επιτυχή κάλυψη του Μουντιάλ και παράλληλα στο κλείσιμο του προγράμματος της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Έτσι σταδιακά από την επόμενη ή και μεθεπόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν σταδιακά τα ραντεβού με τους παρουσιαστές. Η συνάντηση με τους Θανάση Αναγνωστόπουλο και Νάνσυ Ζαμπέτογλου θα έχει καθαρά εθιμοτυπικό χαρακτήρα αποχαιρετισμού καθώς ως γνωστόν το δίδυμο μετακινείται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ.

Θα ακολουθήσουν ραντεβού με τους «Νωρίς νωρίς» Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη, τους «Πρωίαν σε είδον» Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά όπου ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές και τους «Καλημέρα είπαμε;» του Σαββατοκύριακου Ζωή Κρονάκη και Τάσο Ιορδανίδη που θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα πάρουν το «πράσινο φως» για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.

Όσον αφορά στη μεσημβρινή ζώνη αυτή τη στιγμή όλα είναι ανοιχτά με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έχουν γίνει επαφές με δίδυμα που θα μπορούσαν θεωρητικά να αναλάβουν τη ζώνη. Όχι με την Μπέττυ Μαγγίρα που πλέον δεσμεύεται με αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας από το STAR για όλη τη διάρκεια προβολής του GNTM.

