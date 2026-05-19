Παγκόσμια ανάκληση 8 εκατομμυρίων θερμός: Καταγγελίες για σοβαρούς τραυματισμούς και τύφλωση

Η δημοφιλής εταιρεία κατασκευής ισοθερμικών δοχείων Thermos προχώρησε στην ανάκληση εκατομμυρίων προϊόντων της, μετά από μια σειρά περιστατικών που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να υποστούν μόνιμη απώλεια όρασης.

Από όλους τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να συνδέσει κανείς με τη χρήση ενός ισοθερμικού δοχείου φαγητού ή ροφήματος, η μόνιμη τύφλωση βρίσκεται σίγουρα πολύ χαμηλά στη λίστα των περισσότερων ανθρώπων.

Ωστόσο, σύμφωνα με επίσημες αναφορές καταναλωτών, πρόκειται για έναν πέρα για πέρα υπαρκτό κίνδυνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν υποβάλει καταγγελίες αναφέροντας ότι υπέστησαν τραύματα και βαθιά κοψίματα, όταν τα πώματα εκτινάχθηκαν βίαια από τα δοχεία κατά τη διάρκεια του ανοίγματος.

Το κατασκευαστικό λάθος και η απουσία βαλβίδας

Αρκετά μοντέλα της Thermos παρουσιάζουν ένα σχεδιαστικό ελάττωμα που μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες για τους χρήστες. Ο κίνδυνος εντοπίζεται στα πώματα που έχουν σχεδιαστεί για την αποφυγή διαρροών και τη διατήρηση της θερμότητας.

Εάν ευπαθή τρόφιμα ή ροφήματα αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο εσωτερικό του δοχείου συσσωρεύεται υψηλή πίεση, η οποία προκαλεί τη βίαιη εκτίναξη του καπακιού μόλις ο χρήστης επιχειρήσει να το ανοίξει.

Σε αντίθεση με άλλα ισοθερμικά δοχεία της αγοράς, τα συγκεκριμένα ελαττωματικά μοντέλα δεν διαθέτουν βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πώματα να πετάγονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, χτυπώντας και τραυματίζοντας τους καταναλωτές. Από τις 27 επώνυμες καταγγελίες ανθρώπων που τραυματίστηκαν, οι τρεις αφορούν μόνιμη απώλεια όρασης.

Ανάκληση-γίγας 8 εκατομμυρίων τεμαχίων

Η εταιρεία Thermos ανακοίνωσε την ανάκληση περισσότερων από 8 εκατομμυρίων δοχείων ως αποτέλεσμα των παραπάνω αναφορών, αναγνωρίζοντας επίσημα ότι το σχεδιαστικό σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό από πρόσκρουση και κίνδυνο βαθιών κοψιμάτων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, τα προϊόντα που επηρεάζονται από αυτή την ανάκληση πουλήθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2008 και Ιουλίου 2024 σε μεγάλα πολυκαταστήματα των ΗΠΑ. Προς το παρόν, η Thermos διαχειρίζεται αιτήματα αποζημίωσης και αντικατάστασης προϊόντων αποκλειστικά για τους επηρεαζόμενους πελάτες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: gazzetta.gr