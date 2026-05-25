eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 25 Μαϊος 2026 18:01

45χρονος με σουγιά στην Ανθούσα

Γράφτηκε από

45χρονος με σουγιά στην Ανθούσα

Premium Strom

Εναν αναδιπλούμενο σουγιά με μήκος λάμας 10 εκατοστά είχε στην κατοχή του ένας 45χρονος στην Ανθούσα του δήμου Οιχαλίας, σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας.

Ο 45χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ο σουγιάς κατασχέθηκε, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις