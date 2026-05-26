24 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και πατινιών στη Μεσσηνία

Ειδικότερα από 18 έως 24 Μαΐου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν 1.095 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 49 παραβάσεις, 32 σε οδηγούς δίκυκλων, 13 σε οδηγούς πατινιών και 4 σε συνεπιβάτες. Στη Μεσσηνία έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι, 437 τον αριθμό, και βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις.

Ειδικότερα κλήση “έφαγαν” 14 οδηγοί μηχανών και δέκα οδηγοί πατινιών που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Αργολίδα 8, Αρκαδία 4, Κορινθία 11 και Λακωνία 2.

Να θυμίσουμε πως το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες μηχανών φτάνει τα 350 ευρώ, ενώ ο οδηγός στερείται και το δίπλωμα του για 30 ημέρες. Το πρόστιμο για τον οδηγό πατινιού είναι 30 ευρώ.

Κ.Ηλ.