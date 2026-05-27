Χειροπέδες σε 64χρονο στην Καλαμάτα: Διακινούσε ηρωίνη, κοκαΐνη και χασίς

Πρόκειται για έναν γνώριμο των Αρχών μιας και στο παρελθόν ο 64χρονος είχε συλληφθεί για καλλιέργεια και διακίνηση χασίς.

Ο συλληφθείς εδώ και πάνω από ένα μήνα διακινούσε ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και χασίς σε τοξικομανείς στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας

Ειδικότερα την κοκαΐνη την πωλούσε προς 80 με 100 ευρώ το γραμμάριο, την ηρωίνη προς 10 με 15 ευρώ το γραμμάριο και το χασίς προς 5 με 8 ευρώ το ένα γραμμάριο.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας είχε πληροφορίες για την παράνομη δραστηριότητα του 64χρονου και το πρωί της Δευτέρας τον συνέλαβε στο σπίτι του, στην περιοχή των Γιαννιτσανίκων.

Στη μονοκατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 910,6 γραμμάρια χασίς, μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης, μια ζυγαριά, το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Να σημειωθεί πως στη βεράντα του επεδίωκε να αποξηράνει τις ποσότητες χασίς, με σκοπό την διακίνηση τους στη συνέχεια.

Σε βάρος του 64χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για ναρκωτικά, ενώ χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία θα απολογηθεί αύριο πρωί στον ανακριτή Καλαμάτας.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.