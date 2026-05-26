Χρυσούλα Βάμβουκα-Βλαχονικολού: Διπλή διάκριση σε έκθεση στη Βιέννη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, από τις 5 έως τις 7 Μαΐου, η έκθεση «A woman’s affair», αφιερωμένη στη γυναίκα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της γυναικείας ταυτότητας. Η έκθεση συνδιοργανώθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη και την ιστορικό και κριτικό τέχνης Κωνσταντίνα Φαρμάκη, η οποία είχε και την επιμέλειά της. Μέσα από τη δική της επιμελητική προσέγγιση διαμορφώθηκε ένας πολυφωνικός χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου η τέχνη λειτούργησε ως μέσο ενδυνάμωσης και ανάδειξης της γυναικείας εμπειρίας.

Στην έκθεση συμμετείχαν 30 καταξιωμένες γυναίκες καλλιτέχνιδες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Αργεντινή και την Αίγυπτο. Ανάμεσά τους ήταν και η Καλαματιανή αυτοδίδακτη ζωγράφος Χρυσούλα Βάμβουκα-Βλαχονικολού, η οποία απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις: το Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Καλλιτεχνών. Η ίδια μιλά στην «Ε» για τη σχέση της με τη ζωγραφική και για αυτή τη σημαντική επιτυχία.

Η σχέση της με τη ζωγραφική ξεκίνησε ήδη από τα μαθητικά της χρόνια, όταν στη Β’ Γυμνασίου της ζητήθηκε να αποδώσει εικαστικά έναν στίχο ποιήματος. «Μας είχαν δώσει τον στίχο: “και ο γεροπεύκος της αυλής, φριχτά τριζοβολώντας, σωριάστηκε στα πόδια του και του ’φυγε η ψυχή του”. Εγώ ζωγράφισα ένα πεύκο γερμένο από το βάρος του χιονιού πάνω από ένα μικρό σπιτάκι», θυμάται.

Παρότι αρχικά ένιωσε αμηχανία και δυσκολευόταν να δείξει το έργο της, η σύγκριση με τις δημιουργίες των συμμαθητών της -απλά σκίτσα σε τετράδια- την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι οι δυνατότητές της ήταν μεγαλύτερες απ’ όσο πίστευε. Εκείνη η εργασία της χάρισε και το πρώτο της βραβείο.

Η ενασχόλησή της με τη ζωγραφική σε πιο συστηματικό επίπεδο ξεκίνησε αργότερα, όταν ο σύζυγός της τής έκανε δώρο ένα καβαλέτο. «Η στήριξη των οικείων προσώπων είναι πολύ σημαντική», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Για πολλά χρόνια, η ζωγραφική έπρεπε να προσαρμοστεί στον ρυθμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Με προτεραιότητα την οικογένεια και απαιτητικά ωράρια εργασίας, η δημιουργία περιοριζόταν κυρίως στις νυχτερινές ώρες, όταν τα παιδιά είχαν κοιμηθεί. «Ο ελεύθερος χρόνος ήταν περιορισμένος έως ανύπαρκτος. Η λαχτάρα για δημιουργία έμενε στην άκρη», αναφέρει, περιγράφοντας μια περίοδο κατά την οποία η καλλιτεχνική έκφραση δεν μπορούσε να αναπτυχθεί όπως θα επιθυμούσε.

Η συνταξιοδότηση σηματοδότησε μια νέα δημιουργική περίοδο. Ο διαθέσιμος χρόνος αυξήθηκε, ενώ οι οικογενειακές χαρές -οι γάμοι των παιδιών και η έλευση των εγγονιών- λειτούργησαν ως πηγή έμπνευσης. Η θεματολογία των έργων της διευρύνθηκε, περιλαμβάνοντας πορτρέτα παιδιών, νύφες, οικογενειακές στιγμές, αλλά και τοπία. «Κάθε μέρα η λαχτάρα για δημιουργία γίνεται μεγαλύτερη», τονίζει.

Καθοριστική στιγμή στην πορεία της αποτέλεσε η συμμετοχή της στην έκθεση «A woman’s affair» στη Βιέννη. Η πρόσκληση και η συμμετοχή της σηματοδότησαν ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας. «Η εμπειρία ήταν απίστευτη. Η διοργάνωση από την εικαστικό και επιμελήτρια Κωνσταντίνα Φαρμάκη ήταν μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους συμμετέχοντες», αναφέρει.

Η βράβευσή της ήταν διπλή και, όπως η ίδια αναφέρει, εντελώς αναπάντεχη. «Συγκίνηση, δάκρυα χαράς και έντονα συναισθήματα», λέει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναγνώριση από τον ίδιο τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς απέσπασε τόσο το βραβείο «Künstler vergeben Preis» όσο και το «Publicum Preis», δηλαδή το Βραβείο Καλλιτεχνών και το Βραβείο Κοινού αντίστοιχα.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας και του πρέσβη Ανδρέα Ιγνατίου, γεγονός που, όπως επισημαίνει, προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερο κύρος στη διοργάνωση και μετέτρεψε τη συμμετοχή της σε μια ιδιαίτερα τιμητική εμπειρία.

«Και όπως είπε η κ. Φαρμάκη, αν αναλογιστώ τον χώρο όπου εκτέθηκαν τα έργα μου, μέσα στα Ηνωμένα Εθνη, τότε αυτό το βραβείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προς τιμήν των καλλιτεχνών, ο κ. Ιγνατίου παρέθεσε κοκτέιλ και δείπνο στην οικία του.

Η έκθεση ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στη γυναικεία δημιουργία. Για την ίδια, η γυναικεία μορφή στην τέχνη συνδέεται όχι μόνο με την οικογένεια και τη μητρότητα, αλλά και με την κοινωνική προσφορά, τον εθελοντισμό και τη συμβολή σε κρίσιμες στιγμές.

«Η γυναίκα συμμετέχει ενεργά σε κάθε πτυχή της ζωής: στην οικογένεια, στην κοινωνία, στους αγώνες, στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Στις πλημμύρες, στην πυρόσβεση και όπου αλλού κληθεί να συνδράμει. Θαυμάζω την προσφορά στους γύρω μας και το αποτύπωσα στο χαρτί», σημειώνει.

Μετά τη διεθνή της επιτυχία, η Χρυσούλα Βάμβουκα-Βλαχονικολού προετοιμάζεται για την ατομική της έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου, όπου θα παρουσιαστεί μέρος της δουλειάς της.

«Είναι μια ευκαιρία να συστηθώ στο κοινό της Καλαμάτας μέσα από την εικαστική μου πορεία», αναφέρει, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της διαδρομή.