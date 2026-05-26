ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα (βίντεο)

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ, είναι το όνομα του κόμματος, που παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε συγκέντρωση στην πλατεία του Θησείου.

Το όνομα παρουσιάστηκε στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και μετά την προβολή ενός βίντεο υπό τους ήχους της σύνθεσης ειδικά για την εκδήλωση, του Σταμάτη Κραουνάκη.

Με φόντο την Ακρόπολη ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε στην δημοσιότητα το όνομα και την Ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του με επτά δεσμεύσεις. «Στο ραντεβού με την Ιστορία είμαστε πολλοί», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του. «Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφυκτιά. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία».

Οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν τον Αλέξη Τσίπρα με σύνθημα "Αλέξη γερά να φύγει η δεξιά" και "νάτος νάτος ο πρωθυπουργός".

Στην συγκέντρωση δεν έδωσαν το παρών βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, προκειμένου να μην συνδεθεί ο νέος φορέας με τα παλιά κόμματα. Ήταν όμως πολλά μεσαία στελέχη και από τα δύο κόμματα (αρκετοί συνεργάτες των βουλευτών) ενώ και ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ήταν από όλες τις γενιές, κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες αν και δεν έλλειπαν οι νέοι.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Γιάννης Σαρακιώτης παραβρέθηκαν στην συγκέντρωση καθώς και ο Διονύσης Τεμπονέρας, η Δώρα Αυγέρη, ο Νίκος Μπίστης, ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Νίκος Μπελαβίλας, ο Κώστας Γαβρόγλου.

Στην ομιλία του είπε ο Αλέξης Τσίπρας: «Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πυξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την Ηθική Επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Κι έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας.

Υπογράμμισε ότι με την Διακήρυξη «απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές Δεσμεύσεις:

Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης. Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Συμπυκνώνοντας ανέφερε ότι «η σημερινή μας Διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης Προοδευτικής Συμπαράταξης. Τη σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν έκφραση της σύγχρονης Αριστεράς: Της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, και της Πολιτικής Οικολογίας. Αυτή είναι η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Ακολούθως κάλεσε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξή. «Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας» όπως είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς της Δημοκρατίας και της Προόδου όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας».

«Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά.

Καλούμε κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα κάθε Έλληνα και Ελληνίδα της διασποράς να κάνει το βήμα της Συμπαράταξης με το όραμα, τις αξίες και τους αγώνες μας. Να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας. Γιατί τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας. Γιατί δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή αλλά αλλαγή πολιτικής. Κι αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Από τους ανθρώπους που δουλεύουν, δημιουργούν, αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά».

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα χιλιάδων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα και εξήγησε: «Όχι από κάποια φιλοδοξία. Αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση. Την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής».

ΑΠΕ-ΜΠΕ