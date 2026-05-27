Αναζήτηση 17χρονης κόρης ιερέα που έφυγε από το σπίτι της στην Καρποφόρα

Ειδικότερα το πρωί της περασμένης Παρασκευής μια γυναίκα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, την εξαφάνιση της 17χρονης κόρης της από το σπίτι τους στην Καρποφόρα του δήμου Μεσσήνης, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για αρπαγή ανηλίκου.

Το κινητό τηλέφωνο της 17χρονης Ρομά βρέθηκε στο σπίτι και μέσω των τελευταίων κλήσεων που έκανε, διαπιστώθηκε πως έφυγε με 31χρονο Ρομά. Το τελευταίο στίγμα του κινητού έδειχνε πως ο 31χρονος με την 17χρονη βρίσκονται στην Κέρκυρα.

Η κοπέλα, που σε ενάμιση μήνα ενηλικιώνεται, επικοινώνησε με τους γονείς της και τους ανέφερε πως είναι καλά και πως έφυγε με τη θέληση της από το σπίτι.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για την 17χρονη, η οποία είναι κόρη ιερέα, ενώ πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια με πέντε παιδιά.