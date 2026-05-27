Η Fraport αναλαμβάνει άμεσα το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Την εισήγηση έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σηματοδοτώντας την είσοδο της διαδικασίας στην τελική ευθεία για την κύρωση της σύμβασης και την ολοκλήρωση της παραχώρησης.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης αναμένεται μέσα στον Ιούνιο ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου, ώστε να αναλάβει επισήμως τη λειτουργία και διαχείριση του αερολιμένα η παραχωρησιούχος εταιρεία.

Ανάδοχος για τη 40ετή παραχώρηση του Αεροδρομίου είναι η κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε. – ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχει με ποσοστό 51% η γερμανική FRAPORT AG, με 24,5% η DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε. του Ομίλου Κοπελούζου και με 24,5% η ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου / ΤΕΜΕΣ.

Για τη διαχείριση του αερολιμένα έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.», στην οποία το Υπερταμείο θα διατηρεί ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο της παραχώρησης προβλέπεται και εκτεταμένο πρόγραμμα έργων αναβάθμισης και επέκτασης του αεροδρομίου. Το τεχνικό αντικείμενο της πρώτης τριετίας, συνολικού ύψους 28,3 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνει η κατασκευαστική κοινοπραξία INTRAPOWER – ΕΚΤΕΡ Α.Ε., η οποία επιλέχθηκε από τον παραχωρησιούχο.

Η παραχώρηση του Αεροδρομίου θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Μεσσηνία και συνολικά την Πελοπόννησο, καθώς το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας καταγράφει τα τελευταία χρόνια συνεχή αύξηση της επιβατικής κίνησης και των διεθνών πτήσεων, ενώ οι υπάρχουσες υποδομές εμφανίζουν πλέον έντονα σημάδια κορεσμού κατά τις περιόδους αιχμής.