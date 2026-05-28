Μεσσηνία: Ανατροπή αυτοκινήτου έξω από την Καρδαμύλη – Έκλεισε ο δρόμος προς Αρεόπολη

Οπως αναφέρει το ert.gr σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα.
Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο της εθνικής οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης διεκόπη προσωρινά, καθώς το όχημα παρέμεινε για ώρα στο οδόστρωμα.
Επειδή το αυτοκίνητο κινείται με υγραέριο, στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και η εθελοντική ομάδα ΓΑΙΑ, προκειμένου να συνδράμουν στην ασφαλή διαχείριση και απομάκρυνση του οχήματος.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.