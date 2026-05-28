Μεσσηνία: Ανατροπή αυτοκινήτου έξω από την Καρδαμύλη – Έκλεισε ο δρόμος προς Αρεόπολη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην εθνική οδό Καλαμάτας – Αρεόπολης, έξω από την Καρδαμύλη, στον δρόμο προς Στούπα και συγκεκριμένα στο ύψος της παραλίας Καλαμίτσι, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ντελαπάρισε.

Οπως αναφέρει το ert.gr σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο της εθνικής οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης διεκόπη προσωρινά, καθώς το όχημα παρέμεινε για ώρα στο οδόστρωμα.

Επειδή το αυτοκίνητο κινείται με υγραέριο, στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και η εθελοντική ομάδα ΓΑΙΑ, προκειμένου να συνδράμουν στην ασφαλή διαχείριση και απομάκρυνση του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.