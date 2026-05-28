Aπινιδωτής στο Δικαστικό Μέγαρο

Αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή απέκτησε το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Χθες έγινε η χαρτογράφησή του στον Εθνικό Χάρτη Απινιδωτών από την Ελληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση Αναζωογόνησης KIDS SAVE LIVES – Τα παιδιά σώζουν ζωές, παρουσία του πιστοποιημένου εθελοντή εκπαιδευτή του οργανισμού, Φώτη Μπερδέκλη, του προϊστάμενου Αστυνομικού Τομέα Δικαστικής Αστυνομίας Εισαγγελίας Εφετών Καλαμάτας Γιάννη Λεουτσάκου και στελεχών της δικαστικής αστυνομίας.

Ο απινιδωτής τοποθετήθηκε μέσα σε ειδικό κυτίο φύλαξης με ειδική σήμανση και απαραίτητα υλικά για ασφαλή εκτέλεση CPR και είναι προσβάσιμος τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου και στην ευρύτερη κοινότητα.

Όλο το προσωπικό της δικαστικής αστυνομίας έχει λάβει τη σχετική εκπαίδευση για τη χρήση του. Μέσω της δωρεάν πολύγλωσσης εφαρμογής iSAVElives παρέχεται η δυνατότητα στους πρώτους ανταποκρινόμενους να καθοδηγούνται προς το θύμα που κινδυνεύει και να εντοπίζουν άμεσα τους πλησιέστερους διαθέσιμους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές (AEDs). Να σημειωθεί πως στην Καλαμάτα μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 22 λειτουργικοί AEDs στον Εθνικό Χάρτη Απινιδωτών και συνεχώς προστίθενται νέοι.