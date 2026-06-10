Σύλληψη 23χρονου φυγόποινου στην Καλαμάτα

Ενας φυγόποινος Ρομά συνελήφθη προχθές το απόγευμα στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πρόκειται για 23χρονο Ρομά που σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσσηνίας με ποινή φυλάκισης 11 μήνες, για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και στέρηση δελτίου ταυτότητας από τον Αύγουστο του 2024.