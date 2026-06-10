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Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 12:35

Σύλληψη 23χρονου φυγόποινου στην Καλαμάτα

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Σύλληψη 23χρονου φυγόποινου στην Καλαμάτα

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Ενας φυγόποινος Ρομά συνελήφθη προχθές το απόγευμα στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πρόκειται για 23χρονο Ρομά που σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσσηνίας με ποινή φυλάκισης 11 μήνες, για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και στέρηση δελτίου ταυτότητας από τον Αύγουστο του 2024.

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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