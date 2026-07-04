Μεσσηνία: Χασισοφυτεία με 1.532 δενδρύλλια στον Ευαγγελισμό Πυλίας – Δύο συλλήψεις, αναζητείται ακόμα ένας

Μεγάλη και πλήρως οργανωμένη χασισοφυτεία εντοπίστηκε χθες το πρωί σε δασική περιοχή στον Ευαγγελισμό του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση, έκαναν νωρίς χθες το πρωί έφοδο, εντοπίζοντας μια μεγάλη φυτεία κάνναβης, ενώ προχώρησαν και σε δύο συλλήψεις Αλβανών καλλιεργητών. Εκτός από τους δύο αλλοδαπούς, αναζητείται και ένας Ελληνας καλλιεργητής, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πρόκειται για φυτεία με πάνω από 1.500 δενδρύλλια σε δύσβατη περιοχή στον οικισμό Δενδρούλια, κοντά στον Ευαγγελισμό (μικρό χωριό μεταξύ Μεθώνης και Φοινικούντας). Αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή που βρέθηκε η φυτεία γειτνιάζει με το Μηναγιώτικο ποτάμι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν μια πλήρως οργανωμένη φυτεία, η οποία εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων και καλυπτόταν από πυκνή βλάστηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.532 δενδρύλλια κάνναβης, σε φάση ανάπτυξης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2,2 μέτρα, 66 γραμμάρια κάνναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος (υπέργειο και υπόγειο), μία πετρόκτιστη δεξαμενή νερού, χωρητικότητας

5 τόνων, καλυμμένη με νάιλον, δύο αυτοσχέδια παραπήγματα που περιείχαν πέντε σκηνές με υπνόσακους, κλινοσκεπάσματα, είδη ένδυσης των κατηγορούμενων και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας, με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα, δύο κινητά τηλέφωνα, πλήθος από γεωργικά εργαλεία (αξίνες, φτυάρια), καθώς και συσκευασίες με λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Πάνω από 2 εκ. ευρώ το παράνομο κέρδος

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο Αλβανοί έμεναν αποκλειστικά στο χώρο της φυτείας για την πλήρη φύλαξη και φροντίδα της.

Εκτιμάται πως η συνολική συγκομιδή ακατέργαστης κάνναβης από τα δενδρύλλια θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας, με το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται μεταξύ 1.530.000 ευρώ έως 2.295.000 ευρώ!

Η φυτεία και τα αυτοσχέδια παραπήγματα εξερευνήθηκαν από συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ενώ τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας,

ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντίσταση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης συνεχίζονται.

Κ.Ηλ.