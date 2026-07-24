Βραδιά θερινού κινηματογράφου στην Καλαμάτα - Από το Κέντρο Ημέρας «Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α.»

Η εκδήλωση σηματοδοτεί για το Κέντρο Ημέρας «Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α.» το κλείσιμο μίας ακόμη δημιουργικής χρονιάς, γεμάτης δράσεις, συνεργασίες και κοινές εμπειρίες, όπως τονίζουν. «Εχουμε λοιπόν τη χαρά, να καλέσουμε στην εκδήλωση αυτή, τα παιδιά και τους εφήβους του Κέντρου Ημέρας, καθώς και του Γονείς, τους ενοίκους και όλους τους εργαζόμενους και των άλλων δομών του Συλλόγου μας, αλλά πολύ περισσότερο όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα και συνεχίζουν να στηρίζουν τις προσπάθειές μας.

Στην εκδήλωση αυτή, θα παρουσιαστεί η ταινία «Ezra», η οποία αποτελεί μία τρυφερή και συγκινητική κωμωδία, που αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα και του γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μέσα από ένα απρόσμενο οδικό ταξίδι, οι δύο ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και με τη δύναμη της αποδοχής, της επικοινωνίας και της άνευ όρων αγάπης. Με χιούμορ, ευαισθησία και αυθεντικότητα, η ταινία αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης της νευροδιαφορετικότητας και των οικογενειακών δεσμών.Μετά την ταινία, θα υπάρχει η ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, σε φιλικό και παρεΐστικο κλίμα, καθώς η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ζεστή συνάντηση όλων όσοι στηρίζουν το έργο του Συλλόγου, σε μια καλοκαιρινή βραδιά αφιερωμένη στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη συντροφικότητα. Σας περιμένουμε όλους!», αναφέρει το κάλεσμα.