Φεστιβάλ Κορώνης: Αφιέρωμα στα διαχρονικά κλασικά της τζαζ

Μουσική βραδιά αφιερωμένη στα διαχρονικά κλασικά της τζαζ, με γνωστές συνθέσεις από το Great American Songbook και αγαπημένα standards που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ιστορία της μουσικής, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9 μ.μ., στον Μπόγρη 1, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι μουσικοί Μαντώ Παναγιωτάκη στο τραγούδι, Στέργιος Πολύζος στο σαξόφωνο, Παναγιώτης Καψαμπέλης στην κιθάρα και ο Κορωναίος μουσικός Αντώνης Αρβανίτης στο κοντραμπάσο. Με αυτοσχεδιασμούς, swing διάθεση και αγαπημένες τζαζ μελωδίες, το κουαρτέτο υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία που θα ταξιδέψει το κοινό από τη χρυσή εποχή της τζαζ έως σήμερα.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί στα 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr και στο κατάστημα «Αλντεμπαράν», με δυνατότητα αγοράς τόσο προπωλούμενων όσο και ηλεκτρονικών εισιτηρίων σε μειωμένη τιμή.