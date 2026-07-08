Πάνω από 2.600 παραβάσεις για κράνος πανελλαδικά

Ειδικότερα από 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 22.081 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.438 παραβάσεις σε οδηγούς (53 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 251 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.629 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (53 διανομείς), 191 επιβάτες δίκυκλων, 754 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 54 οδηγούς “γουρουνών”.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: 903 στην Αττική, 597 στο Νότιο Αιγαίο, 269 στα Ιόνια Νησιά, 182 στην Δυτική Ελλάδα, 165 στην Κρήτη, 122 στη Θεσσαλία, 111 στη Θεσσαλονίκη, 103 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 84 στην Πελοπόννησο, 56 στην Κεντρική Μακεδονία, 40 στη Στερεά Ελλάδα, 29 στο Βόρειο Αιγαίο, 22 στην Ήπειρο και 6 στη Δυτική Μακεδονία.

Αξίζει να επισημανθεί πως με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές ως εξής:

-350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικών πατινιών.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.