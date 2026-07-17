Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Συναντήσεις με αίτημα τη στελέχωση των υπηρεσιών

Συναντήσεις με την πολιτική και τη φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας είχε στις 14 και 15 Ιουνίου στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας αποτελούμενη από τον πρόεδρο Γιώργο Μπουνά και τον γενικό γραμματέα Δημήτρη - Παναγιώτη Θλιμμένο.

Αρχικά συναντήθηκαν με τον Μεσσήνιο υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, στον οποίο κατέθεσαν υπόμνημα σχετικά με τους προβληματισμούς που αφορούν την υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις θέσεις της Ένωσης για την επίλυση αυτού του τόσο σημαντικού ζητήματος.

Από την πλευρά του ο κ. Λαμπρόπουλος επισήμανε ότι θα γίνουν προσπάθειες για την ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στο μέτρο του δυνατού. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι οι διαδικασίες για την ανέγερση νέου κτιρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της πόλης της Καλαμάτας προχωρούν με γοργό ρυθμό, εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι σε λίγα έτη από σήμερα το νέο κτίριο θα είναι πραγματικότητα.

Ακολούθως συνάντησαν τον διευθυντή του ιδιαιτέρου γραφείου του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιώργο Σταμαδιανό παρουσία και του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ) Χρήστου Μαυραγάνη. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης έθεσαν όλα τα θέματα που απασχολούν τους αστυνομικούς της Μεσσηνίας και ταυτόχρονα ζήτησαν την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον υπουργό προκειμένου να ενισχυθεί η Δ.Α. Μεσσηνίας με μόνιμο προσωπικό, τονίζοντας τις τεράστιες ελλείψεις αλλά και το μεγάλο σε ηλικία μέσο όρο των συναδέλφων τους που υπηρετούν στη Μεσσηνία. Ανέφεραν ότι σοβαρά προβλήματα αστυνόμευσης δεν έχει μόνο η Αττική, έχει και η επαρχία.

Επίσης, τόνισαν την αναγκαιότητα κάλυψης των οργανικών θέσεων της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας του Τμήματος Μεταγωγών-Δικαστηρίων Καλαμάτας αποκλειστικά από τον πίνακα των τακτικών μεταθέσεων, όπως ορίζει ο νόμος, “καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα ζήσουμε δυστυχώς έναν εργασιακό Μεσαίωνα”.

Τέλος η αντιπροσωπεία της Ενωσης έγινε δεκτή από τον Μεσσήνιο Α’ Υπαρχηγό της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο Παναγιώτη Πούπουζα, στον οποίο κατέθεσαν υπόμνημα σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιχειρησιακά οι συνάδελφοί τους στη Μεσσηνία, θέτοντας ξανά ως κύριο και πρωτεύον ζήτημα το θέμα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών.

“Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης. Δε ζητάμε χάρες, αλλά τα αυτονόητα” καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας.