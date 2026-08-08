16 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα στη Μεσσηνία

16 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα έγιναν προχθές Πέμπτη στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 610 άτομα, εκ των οποίων 534 ήταν Ελληνες και 76 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον προσήχθησαν 48 άτομα, από τα οποία 39 ήταν Ελληνες και 9 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 31 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 378 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 179 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη Μεσσηνία έγιναν έξι συλλήψεις για ναρκωτικά.

Ειδικότερα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 25, 26, 27 και 28 ετών στο Πάρκο Αλμυρού γιατί κατείχαν από κοινού 1,2 χασίς και 3,5 γραμμάρια καπνό μαζί με κάνναβη.

Ακόμη συνελήφθησαν στην Καλαμάτα ένας 26χρονος και ένας 46χρονος σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις με δύο τσιγαριλίκια ο καθένας.

Μία σύλληψη έγινε για απόπειρα κλοπής και αφορά έναν 46χρονο που προχθές το πρωί πήδηξε την περίφραξη οικίας 46χρονου και επιχείρησε να μπει στο σπίτι με σκοπό την κλοπή, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Δύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, μιας και είχαν λήξει οι άδειες των κυνηγετικών τους όπλων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Αλλες δύο συλλήψεις έγιναν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συνελήφθησαν για στέρηση δελτίου ταυτότητας ένας 52χρονος Ρομά στα Ακοβίτικα και ένας 15χρονος Ρομά στην Κυπαρισσία, αλλά και η 39χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τέλος, συνελήφθησαν ένας Ελληνας και ένας αλλοδαπός, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.