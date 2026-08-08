Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Απόφαση για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου

Αλλα θέματα με ενδιαφέρον στο Δ.Σ. Μεσσήνης την ερχόμενη Δευτέρα είναι: Η λήψη απόφασης σχετικά με την διαδικασία παραχώρησης κατά κυριότητα ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου στον οικισμό Πεταλιδίου χωρίς αντάλλαγμα, προς τον Δήμο Μεσσήνης. Η επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσσήνης. Η απευθείας αγορά ακινήτου για την δημιουργία παιδικής χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Πολυλόφου. Η μείωση από δημοτικά τέλη και φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων
χώρων λόγω πολυτεκνίας. Η έγκριση επιχορήγησης του Παμίσου Μεσσήνης για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων – δράσεων το 2026. Η έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου για προπονήσεις και αγώνες, αθλητικής περιόδου 2026-2027. Η έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες Πεταλιδίου και Λυκοτράφου από τον ΔΕΔΔΗΕ.