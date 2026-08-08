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Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026 16:19

Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Απόφαση για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου

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Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Απόφαση για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου

Navarino Agora

 

Απόφαση για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου πρόκειται να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, ενώ θα συζητήσει το θέμα που έχει θέσει η μείζων μειοψηφία για την εφαρμογή σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και ΓΕΑ για την εκμετάλλευση του χώρου του Αεροδρομίου, σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα.

Αλλα θέματα με ενδιαφέρον στο Δ.Σ. Μεσσήνης την ερχόμενη Δευτέρα είναι: Η λήψη απόφασης σχετικά με την διαδικασία παραχώρησης κατά κυριότητα ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου στον οικισμό Πεταλιδίου χωρίς αντάλλαγμα, προς τον Δήμο Μεσσήνης. Η επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσσήνης. Η απευθείας αγορά ακινήτου για την δημιουργία παιδικής χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Πολυλόφου. Η μείωση από δημοτικά τέλη και φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων

χώρων λόγω πολυτεκνίας. Η έγκριση επιχορήγησης του Παμίσου Μεσσήνης για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων – δράσεων το 2026. Η έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου  για προπονήσεις και αγώνες, αθλητικής περιόδου 2026-2027. Η έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες Πεταλιδίου και Λυκοτράφου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Κατηγορία Δήμοι
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