Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Απόφαση για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου

Απόφαση για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου πρόκειται να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, ενώ θα συζητήσει το θέμα που έχει θέσει η μείζων μειοψηφία για την εφαρμογή σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και ΓΕΑ για την εκμετάλλευση του χώρου του Αεροδρομίου, σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα.

Αλλα θέματα με ενδιαφέρον στο Δ.Σ. Μεσσήνης την ερχόμενη Δευτέρα είναι: Η λήψη απόφασης σχετικά με την διαδικασία παραχώρησης κατά κυριότητα ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου στον οικισμό Πεταλιδίου χωρίς αντάλλαγμα, προς τον Δήμο Μεσσήνης. Η επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσσήνης. Η απευθείας αγορά ακινήτου για την δημιουργία παιδικής χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Πολυλόφου. Η μείωση από δημοτικά τέλη και φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων

χώρων λόγω πολυτεκνίας. Η έγκριση επιχορήγησης του Παμίσου Μεσσήνης για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων – δράσεων το 2026. Η έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου για προπονήσεις και αγώνες, αθλητικής περιόδου 2026-2027. Η έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες Πεταλιδίου και Λυκοτράφου από τον ΔΕΔΔΗΕ.