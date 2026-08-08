Την Κυριακή η Γιορτή Ελιάς στο Ραπτόπουλο

Η Γιορτή της Ελιάς θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Ραπτόπουλο Τριφυλίας αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου.

Η εκδήλωση που πλέον έχει καθιερωθεί θα γίνει στο χώρο του Παλαιού Ελαιοτριβείου – Λαογραφικού Μουσείου στις 8 το βράδυ, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Απανταχού Ραπτοπουλαίων.

Θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι: «Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη».

Βασικός ομιλητής θα είναι ο λέκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

«Έχοντας ως επίκεντρο το Ραπτόπουλο, η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη της ορεινής Τριφυλίας μέσα από την προβολή του πρωτογενούς τομέα, του αγροτουρισμού, των φυσικών μονοπατιών και των πηγών της περιοχής. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία για τον επαναπροσδιορισμό της αναπτυξιακής ταυτότητας της Μεσσηνιακής ενδοχώρας, προωθώντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης» σημειώνεται από το Σύλλογο.

Ενώ μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Σύλλογος θα προσφέρει κέρασμα με βάση τη μεσογειακή διατροφή, και θα ακολουθήσει μια ποιοτική ψυχαγωγική βραδιά με ζωντανή μουσική.

Κ.Μπ.