Απολογούνται σήμερα οι 3 Αλβανοί και η 19χρονη Ελληνίδα για διακίνηση χασίς σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν προχθές Κυριακή στις εισαγγελικές Αρχές και πήραν προθεσμία να απολογηθούν σήμερα το πρωί για τα αδικήματα που κατηγορούνται.

Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και κατά περίπτωση για απείθεια, η οποία περιλαμβάνει ακόμη τρία άτομα.

Οι τρεις Αλβανοί ηλικίας 23, 20 και 31 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του ξενοδοχείου “Φιλοξένια”, μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ Μεσσηνίας σε όχημα που επέβαιναν.

Από το αυτοκίνητο πρόλαβε και διέφυγε ένας ακόμη Αλβανός που ακόμη αναζητείται, ενώ στο πορτ – μπαγκάζ του αυτοκινήτου οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω από 10 κιλά χασίς μέσα σε σακούλες.

Ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί άλλα δύο άτομα που συμμετείχαν στο κύκλωμα των ναρκωτικών και πρόκειται για έναν 25χρονο Ελληνα και έναν 45χρονο Αλβανό, ενώ συνελήφθη μια 19χρονη Ελληνίδα από την Καλαμάτα.

Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση διακινούσε ποσότητες χασίς σε τοξικομανείς της Καλαμάτας και της Μεσσήνης κυρίως τις βραδινές ώρες ύστερα από ραντεβού που έκλειναν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και πουλούσαν προς 6 έως 8 ευρώ το γραμμάριο.

Λάμβαναν μάλιστα αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας, ενώ υπήρχε δομή και ρόλοι στην οργάνωση, με τον 23χρονο Αλβανό να έχει αρχηγικό ρόλο, ο οποίος είχε βάλει στο “κόλπο” και την 19χρονη Ελληνίδα κοπέλα του, που λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος!

Κ.Ηλ.