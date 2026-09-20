Διαδικτυακό σεμινάριο για γεωργία ακριβείας στον ελαιώνα

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη γεωργία ακριβείας στον ελαιώνα και ειδικότερα για την υδρολίπανση διοργανώνεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 10.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος OliveOilMedNet.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί παραγωγούς και αγρότες να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Jaén της Ισπανίας και θα παρουσιάσει ο Antonio Díaz Aguilar.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο πότισμα και τη λίπανση των ελαιόδεντρων στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Θα παρουσιαστούν επίσης μέθοδοι που αποσκοπούν στην καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και στη βελτίωση τόσο της παραγωγής όσο και της ποιότητας του παρθένου ελαιολάδου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, ενώ ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα ανακοινωθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Η δράση εντάσσεται στο OliveOilMedNet – «Μεσογειακό Δίκτυο για την Προώθηση της Βιωσιμότητας και Αυθεντικότητας στον Τομέα Ελαιολάδου», στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Interreg Euro-MED 2021–2027 και επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της μεσογειακής ελαιοκαλλιέργειας, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Στο δίκτυο συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Αλβανία.