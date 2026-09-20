Καταγγελίες Τατούλη για το έργο στο λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου

Σοβαρές καταγγελίες για την πορεία του έργου προστασίας του λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου διατυπώνει η παράταξη Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν διοικητικές, αστικές ή ποινικές ευθύνες για τη διαχείρισή του.

Σύμφωνα με την παράταξη, το έργο, προϋπολογισμού 5,6 εκατ. ευρώ, δημοπρατήθηκε το 2019, αλλά επτά χρόνια αργότερα δεν έχει ολοκληρωθεί και, όπως υποστηρίζει, «δεν έχει καν αρχίσει». Αναφέρει επίσης ότι η εργολαβία διαλύθηκε δύο φορές και επικρίνει την πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας να προχωρήσει στον ορισμό επιτροπής παραλαβής.

Η Νέα Πελοπόννησος υποστηρίζει ότι τα 5,6 εκατ. ευρώ που είχαν εξασφαλιστεί το 2018 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χάθηκαν, ενώ επικρίνει την περιφερειακή αρχή για την πρόθεσή της να υποβάλει νέα πρόταση χρηματοδότησης στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 2026-2030. Πρόκειται για ισχυρισμούς της παράταξης και όχι για διαπιστώσεις ελεγκτικού οργάνου.