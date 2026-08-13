Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μονή Βουλκάνου για τον Δεκαπενταύγουστο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Μονή Βουλκάνου παραμονή και ανήμερα της εορτής της Παναγίας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Για τη διευκόλυνση των πιστών που θα μεταβούν στην Ιερά Μονή Βουλκάνου, στις 14 και 15 Αυγούστου, από την 18:00 ώρα της Παρασκευής έως και την 12:00 ώρα του Σαββάτου ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, θα επιτρέπεται η άνοδος των οχημάτων προς την Ιερά Μονή, μόνο από:

- Λάμπαινα - Αρχαία Μεσσήνη - Ιερά Μονή Βουλκάνου

- Λάμπαινα - Κακοπέτρι - Ιερά Μονή Βουλκάνου

- Μελιγαλά - Νεοχώρι - Αρχαία Μεσσήνη - Ιερά Μονή Βουλκάνου.

Η κάθοδος των οχημάτων από την Ιερά Μονή θα πραγματοποιείται μόνο προς τη γέφυρα Βαλύρας.

“Παρακαλούμε για την κατανόηση των οδηγών, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους, με τις υποδείξεις των τροχονόμων”, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.