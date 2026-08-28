Μεσσηνία: 13 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση

Σε 13 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησαν την Τετάρτη οι αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης.

Ειδικότερα συνελήφθησαν ένας 35χρονος και δύο 36χρονοι στην Ελαία με 32,1 γραμ. χασίς και 4,17 χασίς - σοκολάτα. Παράλληλα συνελήφθησαν στην Καλαμάτα ένας 29χρονος με 1,7 γραμ. χασίς και ένας 22χρονος με 4 γραμ, χασίς, στον Άγιο Κωνσταντίνο ένας 36χρονος με 0,4 γραμ. χασίς για στη Λογγά δύο Ρουμάνοι 35 και 37 ετών με ένα τσιγαριλίκι και 1,1 γραμ. χασίς.

Συνελήφθη παράλληλα στο Ασπρόχωμα μία 14χρονη Ρομά, που δεν είχε εκδόσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και η 54χρονη μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου,

Επιπλέον συνελήφθη ένας 64χρονος για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο οδηγώντας μοτοσικλέτα στην Εθνική Οδό Μεθώνης - Πύλου και βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ.

Τέλος συνελήφθησαν δύο ακόμα άτομα, που κατείχαν κυνηγετικό όπλο με ληγμένη άδεια.