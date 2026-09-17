26.710 ευρώ για ανάπλαση στην Πύλο

Εντολή για τη μεταφορά ποσού 26.710,58 ευρώ, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έδωσε η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος για το έργο “Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο”.

Το αίτημα χρηματοδότησης από τον Δήμο είχε υποβληθεί στο υπουργείο στις 29 Ιουλίου.

Το έργο ανάπλασης στην παραλιακή ζώνη της Πύλου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”.