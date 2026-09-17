Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας: “Να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών”

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο αναφέρει ότι “δεκάδες κενά σε εκπαιδευτικούς και σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό, βιβλία και αναλώσιμα για άλλη μια φορά έχουν να αντιμετωπίσουν μαθητές και γονείς με το άνοιγμα των σχολείων στη Μεσσηνία” και σημειώνει: “Μάλιστα, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Καλαμάτας, στο νομό καταγράφονται 102 κενά εκπαιδευτικών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, ακόμη λιγότεροι και από τις ήδη μειωμένες ανάγκες που έχει παρουσιάσει η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, αφού πραγματοποιήθηκαν πολλές συμπτύξεις τμημάτων με σχεδόν όλα τα τμήματα να είναι 25άρια από μαθητές.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς και ερωτηματικά για τους όρους που θα λειτουργήσουν φέτος τα σχολεία στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στη Μεσσηνία, που τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο ή νηπιαγωγείο. Μεγάλη ανησυχία για τη μόρφωση και την ασφάλεια των μαθητών δημιουργούν ακόμα τα προβλήματα που επικρατούν με τη στέγαση των σχολείων, ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων, όπου εκτός ότι είναι ακατάλληλα, φέτος καλούνται να λειτουργήσουν με ένα ολοήμερο τμήμα το καθένα, με δεκάδες παιδιά με μια εκπαιδευτικό. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης της παιδείας και ωθεί μεθοδικά τους εργαζόμενους να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού συχνά οι γονείς αναγκάζονται να συμμετέχουν από το υστέρημά τους με την κάλυψη των εξόδων για αναλώσιμα υλικά, ακόμα και επισκευές των σχολικών εγκαταστάσεων. Πολλοί είναι οι γονείς που ωθούνται να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία.

Πριν λίγες μέρες στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός μας έλεγε ότι η οικονομία «δεν αντέχει» τις ανάγκες των εργατικών – λαϊκών οικογενειών, φαίνεται ότι αντέχει όμως δισεκατομμύρια για τις ανάγκες της πολεμικής εμπλοκής και την κερδοφορία των ομίλων”. Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας απαιτεί: “Να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών σε σχολεία και νηπιαγωγεία. Επαρκή κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Σχολικές μονάδες ασφαλείς, συντηρημένες και ελεγμένες, που θα παρέχουν ασφάλεια σε μαθητές και καθηγητές”.