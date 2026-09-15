16 συλλήψεις για ναρκωτικά πριν τον αγώνα Αστέρας - ΑΕΚ

16 άτομα συνελήφθησαν την Κυριακή για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Αστέρα και της ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Ειδικότερα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους, από τους οποίους συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά την είσοδο τους στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», συνελήφθησαν 13 Ελληνες και 3 Αλβανοί, ηλικίας από 19 έως 39 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν ποσότητες χασίς.

Συνολικά κατασχέθηκαν 36,98 ακατέργαστη κάνναβη, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα» και 4 τσιγαριλίκια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.