Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 35χρονος που επιτέθηκε άγρια σε οδηγό ταξί, κόβοντάς της το αυτί

Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος καθώς και ένα πλημμέλημα περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος της οδηγού ταξί ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026, στη Νέα Ιωνία.

Ο δράστης της επίθεσης διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για απειλή και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί σε ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ταξί που οδηγούσε η 54χρονη γυναίκα, με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Εκεί θύτης και θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν γιατί δεν δούλευε καλά στο σημείο, το μηχάνημα POS με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί άγρια επίθεση από τον 35χρονο, ο οποίος φωνάζοντας «θα σε σκοτώσω», έκοψε με τα δόντια του κομμάτι από το αυτί της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο και να βγει από το όχημα.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη αργότερα από πλήρωμα της ΔΙΑΣ, ενώ η οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ