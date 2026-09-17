Εξιχνιάστηκαν 17 κλοπές από νεαρούς Ρομά σε Σπάρτη και Μονεμβασιά

Μία σπείρα νεαρών Ρομά από τη Σπάρτη που είχε… ρημάξει στις κλοπές περιοχές της Λακωνίας αποδόμησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης. Πρόκειται για εξιχνίαση συνολικά 17 κλοπών και αποπειρών αυτών σε καταστήματα-επιχειρήσεις, οικία, καθώς και αυτοκίνητων στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών σε βάρος τεσσάρων Ρομά, ενός 18χρονου και τριών ανηλίκων, ηλικίας 16, 15 και 17 ετών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα η σπείρα των νεαρών Ρομά από τις αρχές Ιανουαρίου έως και τις αρχές Φεβρουαρίου, είχε διαπράξει 6 κλοπές οχημάτων, 7 κλοπές και 3 απόπειρες αυτών σε καταστήματα-επιχειρήσεις, καθώς και μία απόπειρα κλοπής σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Σπάρτης και Μονεμβασίας.

Οι δράστες “χτυπούσαν” πρωινές ώρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και έχοντας διαφορετική σύνθεση κάθε φορά. Αρχικά αφαιρούσαν αυτοκίνητα και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν τις εισόδους των επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην αφαίρεση χρηματικών ποσών και χρηματοκιβωτίων. Αμέσως μετά τις κλοπές εγκατέλειπαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία για να καλύψουν τα ίχνη τους, τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Από τις κλοπές υπολογίζεται πως είχαν συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, προκαλώντας πάντως και σημαντικές ζημιές στα καταστήματα, στην προσπάθεια τους να εισέλθουν σε αυτά.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, για να διακριβωθεί τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες κλοπές, αλλά και για να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί τους.

Κ.Ηλ.