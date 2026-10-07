Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται 30άρια αλλά και βροχές

Πάλι προς φθινόπωρο θα γείρει ο καιρός στο τέλος της εβδομάδας, καθώς τις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιοφάνεια θα διαδεχτούν βροχές, αναπτυσσόμενες από τα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεόδωρου Κολυδά και αναδημοσίευση του reader, «Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Οι νοτιάδες θα πάρουν σταδιακά το πάνω χέρι, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία, που τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 28 με 30°C.

?Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ... ✅Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Οι νοτιάδες θα πάρουν σταδιακά το πάνω χέρι, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία, που τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 28 με 30°C. ✅ Την ίδια ώρα όμως επιστρέφει και το φθινόπωρο: από την Παρασκευή οι πρώτες οργανωμένες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια της χώρας. ✅ Ζέστη λοιπόν στην αρχή, βροχές στη συνέχεια — ένα καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό με γρήγορες εναλλαγές. ?Αναλυτικά η πρόγνωση στο : https://t.co/PM2oIn5yi2 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 7, 2026

Την ίδια ώρα όμως επιστρέφει και το φθινόπωρο: από την Παρασκευή (9/10) οι πρώτες οργανωμένες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Ζέστη λοιπόν στην αρχή, βροχές στη συνέχεια, ένα καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό με γρήγορες εναλλαγές».