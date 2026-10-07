Η Καλαμάτα στο επίκεντρο της διεθνούς αρχαιομετρικής έρευνας - Έρχεται το 9ο Διεθνές Συμπόσιο ARCH_RNT

Η Καλαμάτα υποδέχεται από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου περισσότερους από 150 ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Συμποσίου «Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες (ARCH_RNT)», που θα λάβει χώρα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το ARCH_RNT ξεκίνησε το 2008, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Καθηγητή Νικόλαου Ζαχαριά, και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές επιστημονικό βήμα συνάντησης της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις θετικές επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 104 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, έντεκα θεματικές συνεδρίες και Ανοιχτά Εργαστήρια Αρχαιομετρίας, αναδεικνύοντας σύγχρονες μεθόδους και εφαρμογές που συμβάλλουν στη μελέτη, την τεκμηρίωση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η παρουσίαση αποτελεσμάτων του διεπιστημονικού ερευνητικού έργου «Το Εύλογον», ενώ η συνδιοργάνωση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Καλαμάτας υπογραμμίζει τη στενή σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς φορείς.

Μεταξύ των θεμάτων που ξεχωρίζουν στο φετινό πρόγραμμα είναι η επιστημονική μελέτη της μακεδονικής ζωγραφικής και των αρχαίων χρωστικών, η διερεύνηση των ιστορικών κονιαμάτων του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο του έργου «Το Εύλογον», καθώς και εφαρμογές μηχανικής μάθησης, τρισδιάστατης σάρωσης, φωτογραμμετρίας και τεχνητής νοημοσύνης στην τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη οι γεωφυσικές έρευνες για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, η μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, αλλά και έρευνες που αφορούν τη βιοαρχαιολογία, τη διατροφή και την κινητικότητα πληθυσμών του παρελθόντος. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης μελέτες για το Αιγυπτιακό μπλε, τα βυζαντινά ψηφιδωτά, τα αρχαία μέταλλα, την κεραμική και τα ιστορικά δομικά υλικά, αναδεικνύοντας το εύρος και τον έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα του Συμποσίου.

Για τρεις ημέρες, η Καλαμάτα μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τη διεθνή αρχαιομετρική κοινότητα, φιλοξενώντας έναν γόνιμο διάλογο γύρω από νέες ερευνητικές προσεγγίσεις, τεχνολογικές εφαρμογές και επιστημονικές συνεργασίες.