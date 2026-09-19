Προσωρινά κρατούμενος ο 21χρονος που καλλιεργούσε χασίς στην Αμφεια

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 21χρονος που καλλιεργούσε 32 φυτά κάνναβης σε αγρόκτημά του στην Αμφεια και είχε συλληφθεί την περασμένη Δευτέρα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Ο νεαρός βρέθηκε χθες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.

Να σημειώσουμε πως ο 21χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ειχε συλληφθεί και για τη χασισοφυτεία στο Ακοβο

Μάλιστα ήταν ο ένας από τους δύο που είχαν συλληφθεί στα τέλη Αυγούστου για τη χασισοφυτεία με τα 267 δενδρύλλια σε ορεινή δασική περιοχή μεταξύ Πολιανής και Ακόβου.

Τότε ο 21χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τη χασισοφυτεία την καλλιεργούσε με έναν 35χρονο, ενώ οπλοφορούσαν έχοντας πάντως τους ένα κυνηγετικό όπλο που τους είχε παραχωρήσει ο 57χρονος πατέρας του 21χρονου.

Τέλος, να σημειωθεί πως ο 21χρονος καλλιεργούσε τα 32 δενδρύλλια χασίς σε

20 τετραγωνικά μέτρα σε κτήμα του στην Αμφεια, τόσο στο έδαφος όσο και σε γλάστρες και τενεκέδες και υπολογίζεται πως αν προχωρούσε στην πώληση των ναρκωτικών ουσιών θα αποκόμιζε παράνομο όφελος από 6.000 έως 18.000 ευρώ.

Κ.Ηλ.