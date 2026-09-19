Νίκος Αναγνωστάκης: "Ψίθυροι από μελάνι - Η επόμενη σελίδα"

Οι Ψίθυροι από Μελάνι του Νίκου Αναγνωστάκη επιστρέφουν, μέσα από τον δεύτερο τόμο τους, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Όγδοο. Οι μνήμες, οι άνθρωποι, οι τέχνες και οι εποχές συνεχίζουν να ξεδιπλώνονται, φωτίζοντας άγνωστες και γνώριμες πτυχές της πολιτιστικής μας διαδρομής.

Υπάρχουν λέξεις που δεν γράφονται απλώς για να διαβαστούν. Γράφονται για να θυμίσουν… Οι Ψίθυροι από Μελάνι - Η επόμενη σελίδα γεννήθηκαν κάπως έτσι, σαν μικρές φωνές που επιμένουν να ακούγονται ακόμα και όταν όλα γύρω αλλάζουν.˙ Στο δεύτερο αυτό μέρος, οι Ψίθυροι δυναμώνουν, φέρνουν μαζί τους εικόνες, πρόσωπα και εποχές, και τα μετατρέπουν σε διαδρομές. Κουβαλούν μνήμες από την παλιά γειτονιά, το παλιό μισογκρεμισμένο σπίτι, την ταβέρνα, από θεατρικά προγράμματα που πέρασαν από χέρι σε χέρι, από γελοιογραφίες που είπαν αλήθειες εκεί που τα λόγια δεν επιτρέπονταν. Μαζί με αυτά συνυπάρχουν και οι μεγάλες φωνές της λογοτεχνίας. Ο Δον Κιχώτης, ο Μόμπι Ντικ, ο Νίκος Καββαδίας, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ο Αλμπέρ Καμί, και δημιουργοί και φωνές όπως ο Σαββόπουλος και ο Πασχαλίδης˙ όχι σαν μακρινά σύμβολα αλλά σαν σκιές που περπατούν δίπλα μας.

Οι Ψίθυροι βυθίζονται σε έννοιες καθημερινές, όπως ο έρωτας, η σιωπή, το χαμόγελο, η μοναχικότητα, οι λέξεις, η Τέχνη, η λογοκρισία και το χιούμορ. Αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις. Φιλοδοξεί να κρατήσει ζωντανές τις ερωτήσεις.



Ο Νίκος Αναγνωστάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο μάρκετινγκ. Από μικρή ηλικία αναζήτησε τη σκληρή δουλειά και ήρθε σε επαφή με την αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων. Με κύριες αρχές την ποιότητα και την αξιοπιστία, ίδρυσε την Vican ΑΕ που σήμερα θεωρείται ως μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες εισαγωγής ορθοπαιδικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων της χώρας. Στη συνεχή και διαρκή ανοδική πορεία της εταιρείας έχει για συμμάχους τα δύο του παιδιά, τη Μαρία και τον Αντώνη. Η αγάπη του για τη μουσική και η στενή σχέση του με σημαντικές προσωπικότητες του μουσικού περιβάλλοντος, τον οδήγησαν να δημιουργήσει το Ogdoo Music Group με δράσεις την διαδικτυακή ενημέρωση και ιστορική καταγραφή της διαδρομής και της εξέλιξης του ελληνικού τραγουδιού (ogdoo.gr) και παράλληλα τη δισκογραφική εταιρεία (Ogdoo Music) καθώς και τον εκδοτικό οίκο (Όγδοο). Η σπορά όλων των παραπάνω είναι ήδη εντυπωσιακή έχοντας αφήσει ξεχωριστά αποτυπώματα στον χώρο του πολιτισμού. Αγαπημένη μου ενασχόληση είναι η στιχουργική, την οποία βλέπει όμως όχι ως ένα παράπλευρο «επάγγελμα», αλλά ως χόμπι. Τον λόγο του έχουν μελοποιήσει και αποδώσει κορυφαίοι συνθέτες και ερμηνευτές με αποτέλεσμα όμορφα τραγούδια που εκτιμήθηκαν και αγαπήθηκαν απ’ το κοινό. Ως «πολιτισμικός» συλλέκτης και ερευνητής, πριν από μερικά χρόνια υπέγραψε την έκδοση του πολυτελούς άλμπουμ «Ο άγιος της φωτογραφίας», με πρωτότυπα καρτ-ποστάλ (100-120 ετών), του σπουδαίου καλλιτεχνικού φωτογράφου Στέφανου Στουρνάρα, η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο Ψίθυροι από μελάνι - Σκέψεις και ματιές, μνήμες και όνειρα για το τραγούδι, τις τέχνες, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο, το οποίο εξαντλήθηκε και επανακυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση, λίγους μήνες μετά.