Δημιουργία πάρκινγκ κοντά στο Κοιμητήριο Καλαμάτας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση δημοτικού χώρου στάθμευσης, έκτασης 2.500 τ.μ. στην οδό Αγ. Παρασκευής, κοντά στο Κοιμητήριο Καλαμάτας, εντός του πολεοδομικού σχεδίου.

Χθες Παρασκευή τον χώρο όπου εξελίσσεται η νέα παρέμβαση και αναμένεται να εξυπηρετήσει τη στάθμευση 100 περίπου οχημάτων, επισκέφθηκε και ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία του έργου ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον \αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, οι εργασίες εξελίσσονται στο πλαίσιο του έργου “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης” και εκτελούνται με βάση την υπ’ αριθμ. 119/2025 μελέτη της Δ.Τ.Υ.

Στόχος είναι η εξυπηρέτηση αναγκών στάθμευσης των πολιτών, με την αξιοποίηση περιφερειακών χώρων του κέντρου της πόλης.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι αντίστοιχες εργασίες εκτελούνται σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης 2.000 τ.μ. στην οδό Αθηνών, στα Παλιάμπελα.