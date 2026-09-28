Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Αρτεμισίου

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιοχή της σήραγγας Αρτεμισίου και ειδικότερα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 138,1 έως 139,5 (σήραγγα Αρτεμισίου με κατεύθυνση προς Αθήνα).

Ετσι από τις 7 το πρωί σήμερα Δευτέρα έως και τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Αρτεμίσιο - Κ), από τον οποίο θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).

Σε όλο το διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων από τη σήραγγα Αρτεμισίου από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Τα εν λόγω οχήματα, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, θα εξέρχονται στον Κόμβο Στέρνας και θα εισέρχονται στον Κόμβο Τρίπολης Βόρεια, ενώ αντίστοιχα, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εξέρχονται στον Κόμβο Τρίπολης Βόρεια και θα εισέρχονται στον Κόμβο Στέρνας.