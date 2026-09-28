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Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 14:55

Στις εκδηλώσεις για την Άλωση της Τριπολιτσάς ο Θανάσης Βασιλόπουλος

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Στις εκδηλώσεις για την Άλωση της Τριπολιτσάς ο Θανάσης Βασιλόπουλος

Navarino Agora

Στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς από τους Έλληνες, το 1821, συμμετείχε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, κατόπιν προσκλήσεως του δημάρχου Τριπόλεως Κώστα Τζιούμη.

Τις επετειακές εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο κ. Βασιλόπουλος μετά το πέρας της Αρχιερατικής δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγ. Βασιλείου μετέβη μαζί με τους του υπόλοιπους επισήμους στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων στην Πλατεία Άρεως και ακολούθως στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Ακολούθησε η παρέλαση για την 205η επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς, με τη συμμετοχή -μεταξύ άλλων- τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και Συλλόγων από απ’ όλη την Ελλάδα.

Κατηγορία Δήμοι
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