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Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2026 18:26

Μεσσηνία: Γυναίκα έπεσε από ύψος 10 μέτρων από αυτοκίνητο που... κρεμόταν στο χείλος γκρεμού!

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Μεσσηνία: Γυναίκα έπεσε από ύψος 10 μέτρων από αυτοκίνητο που... κρεμόταν στο χείλος γκρεμού!

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Στη κοίτη ρέματος από ύψος περίπου 10 μέτρων βρέθηκε οδηγός αυτοκινήτου στο Ξηρόκαμπο Τριφυλίας σήμερα νωρίς το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν η οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο χείλος του ρέματος με το μισό όχημα να είναι εκτός οδοστρώματος, ανοίγοντας την πόρτα να βγει η οδηγός έπεσε στο κενό καταλήγοντας στη κοίτη του ρέματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής από το Κλιμάκιο Κυπαρισσίας που κατάφεραν άμεσα να την προσεγγίσουν και μετά από λίγη ώρα να την βγάλουν από τη κοίτη με ειδικό φορείο και σχοινιά όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Προανάκριση γίνεται από το Αστυνομικό Τρίπολης Τριφυλίας. 

Κ.Μπ.

Κατηγορία Αστυνομικά
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