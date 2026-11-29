Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της, η “Μαρκέλλα”, πρωταγωνίστρια της υπόθεσης απάτης με τις εικονικές αποδείξεις για τη διαμονή ενστόλων.

Ομοίως, προφυλακίστηκε και η μητέρα της, ενώ άλλες τρεις κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες.

Η λογίστρια με το ψευδώνυμο “Μαρκέλλα” και η μητέρα της οδηγήθηκαν σήμερα, Κυριακή ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας απολογιών των 16 συλληφθέντων για το κύκλωμα εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων.

Η λογίστρια, πρώην σύζυγος συνδικαλιστή αστυνομικού των ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, φέρεται να πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις χρημάτων, προκειμένου να καταβάλλει χρηματικά ποσά στους εμπλεκόμενους ενστόλους, ενώ στη δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε εντάξει τόσο τη μητέρα της όσο και την ανιψιά της.

Το κύκλωμα φέρεται να χορηγούσε πλαστές αποδείξεις διαμονής σε περίπου 1.200 με 1.300 ένστολους και δημόσιους υπαλλήλους, ώστε να εισπράττουν παράνομα αποζημιώσεις για μετακινήσεις εκτός έδρας.

Η μητέρα της στο δίκτυο

Καθοριστικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος της μητέρας της η οποία φέρεται να πραγματοποιούσε μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως σε νησιωτικούς προορισμούς και με ιδιαίτερη συχνότητα στη Μυτιλήνη, όπου εισέπραττε χρηματικά ποσά και παρέδιδε τις εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Με τα συγκεκριμένα παραστατικά, οι εμπλεκόμενοι ένστολοι φέρονται να δικαιολογούσαν έξοδα που αφορούσαν υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Η ανιψιά και οι πληρωμές μέσω IRIS

Στο κύκλωμα φέρεται να συμμετείχε και η ανιψιά της λογίστριας, η οποία είχε αναλάβει τον έλεγχο των καταλυμάτων. Η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της ήταν τέτοια ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληρωμές μέσω IRIS να γίνονται μέσω δικών της λογαριασμών ή του πατέρα της.

Μητέρα: Κάποιος μου ζήτησε IRIS, 50 ευρώ, να δώσω το νούμερό σου;

Ανιψιά: Εντάξει.

Εταιρείες και στο εξωτερικό

Ακόμη και στην Ιταλία είχε ανοίξει εικονική εταιρεία για να λάβει ιταλικό ΑΦΜ η “Μαρκέλλα” ώστε να μπορεί να «εξυπηρετεί» περιπτώσεις λιμενικών που πήγαιναν αποστολή στην συγκεκριμένη χώρα.

Μάλιστα, στην αρχή έκοψε αποδείξεις με ελληνικό ΑΦΜ που προφανώς ήταν άκυρες και έτσι αναγκάστηκε να στραφεί στη λύση του ιταλικού ΑΦΜ.

Ένα, επίσης, χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης ήταν ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ανεξάρτητων εγκληματικών οργανώσεων του ιδιώτη με το όνομα “Γιώργος” και της οργάνωσης της λογίστριας με εμπλεκόμενο τον αστυνομικό στα Ιωάννινα και την μητέρα της.

Εκτός του ότι προσπαθούσαν διαρκώς να βρουν υποψήφια ακίνητα, προσπαθούσε και το κύκλωμα της “Μαρκέλλας” να ρίχνει τις “τιμές” στις αποδοχές της για να κρατήσει πελατεία έναντι του «Γιώργου», που λάμβανε σταθερά 150 ευρώ κάθε φορά.

Πηγή: news247.gr