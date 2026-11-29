Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας από τους ισχυρούς ανέμους και τις πτώσεις δένδρων.

Μεγάλο δένδρο στην οδό Σωκράτους στην περιοχή της Κηπούπολης έπεσε σε τρία αυτοκίνητα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Δένδρα έπεσαν επίσης στην πλατεία Μαυρομιχάλη (βλ. βίντεο), στην οδό Υπαπαντής και νωρίτερα στην οδό Λακωνικής, αλλά και στο Αριοχώρι, όπου μάλιστα τραυματίστηκε πυροσβέστης.

Σε αρκετές περιπτώσεις έχει κληθεί να επέμβει για παροχή βοήθειας, αλλά και για άρση επικινδυνότητας η Πυροσβεστική, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της ΟΑΚ Μεσσηνίας, που έχει σε επιφυλακή 2 οχήματα και 7 στελέχη της.

Επιπλέον πτώσεις δένδρων έχουν προκαλέσει ζημιές σε κολώνες ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα από το απόγευμα να παραμένουν χωρίς ρεύμα η Μικρή Μαντίνεια και το Αλμυρό.

Να σημειωθεί ότι οι ριπές ανέμων σε κάποιες περιπτώσεις άγγιξαν έως και τα 9 μποφόρ!