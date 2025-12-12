Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα σήμερα για απολογίες οι φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί

Φως σε θολές πτυχές του διπλού φονικού της Φοινικούντας αναμένεται να ρίξουν οι απολογίες των δύο συλληφθέντων για ηθική αυτουργία. Ο 33χρονος ανιψιός και ο φίλος του 32χρονος επιχειρηματίας αναμένεται νωρίς σήμερα το πρωί να μεταχθούν στην Καλαμάτα για να απολογηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Χθες οι δύο συλληφθέντες βρέθηκαν για περίπου μία ώρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στην Αθήνα για να εκτελεστούν και τυπικά τα εντάλματα σύλληψης, που εξέδωσε σε βάρος τους το βράδυ της Τρίτης η Ανακρίτρια Καλαμάτας και βάσει των οποίων βρέθηκαν στα χέρια των Αρχών.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του ανιψιού Γιάννη Βέρρα, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του “είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος”.

Παράλληλα ενεργό παραμένει το τρίτο ένταλμα σύλληψης σε βάρος 30χρονου συνέταιρου του επιχειρηματία ο οποίος φέρεται να έχει ρόλο συνεργού στην οργάνωση της διπλής δολοφονίας και που μεταξύ άλλων πιθανόν σχετίζεται με την προμήθεια του δικύκλου με το οποίο μετακινήθηκαν οι 22χρονοι ήδη συλληφθέντες από τα πρώτα 24ωρα μετά το διπλό έγκλημα.

Ήδη το φως της δημοσιότητας βλέπουν πληροφορίες, οι οποίες διαρρέουν από το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου, που έχει επιμελώς συνταχθεί έπειτα από την ανάλυση πλήθους τηλεφωνικών συνομιλιών από “πακιστανικά τηλέφωνα”, μηνυμάτων σε εφαρμογές επικοινωνίας και βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και από μία σειρά μαρτυρικών καταθέσεων που σταδιακά ελήφθησαν από τις Αρχές.

Ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η αναφορά στο κατηγορητήριο, ότι ο ανιψιός τους 68χρονου θύματος φέρεται να είναι το άτομο που μετέφερε με το αυτοκίνητο του τον 22χρονο εκτελεστή από τον τόπο του εγκλήματος στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, ώστε να αναχωρήσει για την Αθήνα.

Οι δύο φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί πιθανολογείται ότι σήμερα θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν και σε κάθε περίπτωση εντός των προσεχών ημερών με την ολοκλήρωση των απολογιών και της απόφαση για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση αναμένεται να γίνουν γνωστές κομβικές λεπτομέρειες, που πιθανόν θα συμπληρώσουν το…παζλ της υπόθεσης, που από τις 5 Οκτωβρίου έχει απασχολήσει όσο λίγες την κοινή γνώμη.