Αδιαφορούν για τους κανόνες...

Στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, μικρές εικόνες περνούν συχνά απαρατήρητες, παρότι επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής.

Μία από αυτές είναι η ολοένα και πιο συνηθισμένη στάθμευση οχημάτων πάνω σε πεζοδρόμια και σε σημεία που δεν προορίζονται γι’ αυτόν τον σκοπό.

Η απάθεια μερίδας οδηγών απέναντι στους κανόνες συνύπαρξης στον δημόσιο χώρο έχει ως αποτέλεσμα πεζοδρόμια να χάνονται και δρόμοι να στενεύουν επικίνδυνα. Ιδίως στα στενά, εκ των πραγμάτων, το πρόβλημα εντείνεται: Η κυκλοφορία μπλοκάρεται, οι πεζοί αναγκάζονται να κινούνται στο οδόστρωμα και οι πιο ευάλωτοι αποκλείονται.

H φωτογραφία από στενό ανάμεσα στις οδούς Αλκιβιάδου και Δημοσθένους είναι χαρακτηριστική...